Вода у річці Інгулець у березні 2024 року, фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Держпідприємство «Кривбасшахтозакриття» скинуло шахтні води в річку Інгулець, звідки Миколаїв отримує воду. Через це водопровідна вода у місті знову стала солона.

Про це йдеться в експлейнері «НикВести» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Як відомо, з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася – вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай. Цю ситуацію у «Миколаївводоканалі» прокоментували лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води. В підписаному премʼєр-міністром Денисом Шмигалем розпорядженні вказано, що скиди потрібні «для запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну, зокрема, яка може виникнути внаслідок терористичних актів з боку держави-агресора».

Скриншот Кабінету Міністрів України «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець»

Загалом цей процес є плановим і відбувається раз на декілька років. Востаннє, як свідчать дані на сайті уряду, Кабмін надав дозвіл на скидання вод ще до повномасштабного вторгнення – у грудні 2021 року. До цього такий дозвіл надавали у 2013, 2014, 2015, 2016 та 2018 роках.

Скидання шахтних вод в Інгулець відбувається зі ставка-накопичувача у балці Свистунова, розташованого на території Дніпропетровської області. Головна умова від Кабміну – підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, – прим.) в Інгульці, у місцях водозаборів для Кривого Рогу та Миколаєва, не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, – прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації.

З лютого 2024 року по теперішній час фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу контролювали якість води в Інгульці під час скиду надлишків зворотних вод гірничорудних підприємств Кривбасу, повідомили там «НикВести». За цей період концентрація хлорид іонів складала від 1247 до 1620 міліграмів на літр, а за останніми вимірюваннями концентрація хлорид іонів склала 1375 міліграмів на літр. Це в понад 4 рази більше гранично допустимої концентрації.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.

Пошкоджений водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходить через Херсонську область, 2022 рік Пошкоджений водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходить через Херсонську область, 2022 рік

Працівники «Миколаївводоканалу» відновлюють водогін. Фото: «НикВести»

Того ж року «НикВести» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України.

До цього з державного бюджету планували виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві.Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював директор водоканалу Борис Дуденко.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди про постачання місту «технічної» води з Південного Бугу після пошкодження водогону.

Наразі у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою. Ці пошуки почалися ще влітку 2022 року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав про варіанти, звідки брати необхідну кількість води для заповнення системи водопостачання міста та її цілодобової роботи.

перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва;

другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

Вже у серпні 2023 року департамент капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію 12 ділянок пошкодженого солоною водою водогону у різних районах міста на загальну суму — 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

У вересні 2023 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців. Водночас він вважає, що наразі вода з кранів миколаївців є кращою за якістю «більшості води в Європі».

Наразі ж питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.

У Берліні, 19 лютого, Східний комітет німецької економіки підписав Меморандум про взаєморозуміння з Миколаївським водним хабом.