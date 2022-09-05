Вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.

Об этом свидетельствуют результаты экспертизы воды, которую «НикВести» заказали в Николаевской государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.

В частности, экспертиза включала микробиологические, органолептические и физико-химические испытания, а также испытания на наличие токсичных элементов.

По ее результатам – текущее состояние воды в городе не соответствует Государственным санитарным правилам и нормам, действующим для определения питьевой воды, в частности:

«Сухой остаток» имеет показатель 7930 мг/куб/дм (норма – не более 1000 мг/куб/дм);

«Хлориды» имеют показатель 6611 мг/куб/дм (норма – 250 мг/куб/дм);

«Сульфаты» имеют показатель 968 мг/куб/дм (норма – 250 мг/куб/дм);

«Жесткость воды» имеет показатель 55 ммоль/куб (норма - не более 7 ммоль/куб).

Кроме того, в экспертном заключении отмечается, что во время исследования по микробиологическим показателям в воде были обнаружены энтерококки и синегнойная палочка, что вызывает у человека разного типа инфекции. В то же время общее микробное число также превышает норму и составляет 130 КОЕ (допускается не больше 100).

Специалисты также нашли в воде токсичные элементы: массовую долю марганца (0,367 мг/куб/дм при норме не более 0,05 мг/куб/дм) и массовую долю железа (2,63 мг/куб/дм при норме не более 0, 2 мг/куб/дм.

Такая вода опасна для здоровья человека, рассказала в комментарии «НикВести» доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии Медицинского института ЧНУ имени Петра Могилы Людмила Григорьева, комментируя результаты исследования.

— Мы же понимаем, что то, что нам сегодня подается в сеть, не может быть питьевой водой. По мутности, по окрашенности, по микробиологическим показателям – скажем так, вода опасна. Лучше, чтобы такая вода не попадала в полость рта, в глаза. У каждого человека организм может по-разному реагировать, ведь разная чувствительность, разная аллергенность, – рассказывает эксперт.

В общем, вода в кранах николаевцев сегодня в любом случае не может быть питьевой, утверждает Людмила Григорьева. Ведь забор воды происходит, в частности, из загрязненного Бугского лимана.

— Но мы знаем, откуда эта вода. Она из Бугского лимана. Мы всегда как экологи говорили, что он очень загрязнен. Вспомним, что у нас сюда идут морские воды – вода соленая. Это и сульфаты, хлориды и вообще сухой остаток. У нас большое содержание солей и вода никогда не будет не то что пригодна, а даже, скажем так, пригодна для народного потребления (речь идет о приготовлении пищи и гигиенических потребностях человека – прим.). Это еще раз подтверждает тот факт, что нам нужно заниматься нашей акваторией – это Бужский лиман, – утверждает эколог.

Больше информации о том, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше – в материале «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды».