В Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.

Об этом рассказал гендиректор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко в материале LIGA.net «Битва за воду. Николаев спасла соленая вода. Теперь она разрушает город».

С мая город вынужден использует соленую воду Бугского лимана из-за разрушения пресного водопровода из Днепра. Через «морскую воду» городу нужно заменить около 250 километров труб разного диаметра, в том числе – на 140 сантиметров. Ущерб от использования соленой воды Дуденко оценил в миллиарды гривен.

— Восстановление водоснабжения (пресного, – прим.) не остановит начавшийся процесс коррозии. Это вред, который нанесен и уже неотвратим. Это не «заживет», – объяснил руководитель водоканала Борис Дуденко.

Напомним, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит залечить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева .

Напомним, ранее также сообщалось, что в скором времени завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве. Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение , сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Как известно, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», которым осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.