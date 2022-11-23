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Вскоре завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве.
Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в «Медиацентре Украина — Укринформ», пишут «НикВести».
— Процесс идет. Четыре участка, которые были взорваны оккупантами, восстановлены. Сейчас речь идет о возобновлении точки забора, и все в принципе. Вопрос времени: нужно электричество и немного времени, чтобы начать восстанавливать и прокачивать воду, — сказал Виталий Ким.
Отвечая на вопрос, о каком сроке идет речь — недели или месяцы, Виталий Ким отметил: «Недели».
Напомним, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило возобновление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев» по которому осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.
Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.
Вскоре завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве.
Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в «Медиацентре Украина — Укринформ», пишут «НикВести».
— Процесс идет. Четыре участка, которые были взорваны оккупантами, восстановлены. Сейчас речь идет о возобновлении точки забора, и все в принципе. Вопрос времени: нужно электричество и немного времени, чтобы начать восстанавливать и прокачивать воду, — сказал Виталий Ким.
Отвечая на вопрос, о каком сроке идет речь — недели или месяцы, Виталий Ким отметил: «Недели».
Напомним, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило возобновление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев» по которому осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.
Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.