Вскоре завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве.

Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в «Медиацентре Украина — Укринформ», пишут «НикВести».

— Процесс идет. Четыре участка, которые были взорваны оккупантами, восстановлены. Сейчас речь идет о возобновлении точки забора, и все в принципе. Вопрос времени: нужно электричество и немного времени, чтобы начать восстанавливать и прокачивать воду, — сказал Виталий Ким.

Отвечая на вопрос, о каком сроке идет речь — недели или месяцы, Виталий Ким отметил: «Недели».

Напомним, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило возобновление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев» по которому осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.