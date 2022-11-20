Вчера, 19 ноября, Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило возобновление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», по которому подавалась вода из реки Днепр в Николаев.

Об этом сообщил заместитель начальника Николаевской ОВА Валентин Гайдаржи.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы еще на двух отрезках водовода.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.