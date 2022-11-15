Взрывотехники разминировали 2 из 4 поврежденных участков водопровода «Днепр-Николаев». Сегодня, 15 ноября, проводится обследование и разминирование водозабора из реки Днепр на территории Херсонской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем отчете.

— В течение 12-13 ноября в Николаевской ОВА совместно с представителями коммунальных предприятий города Николаева и николаевской городской властью обследовано 4 локации, где имеет место повреждение водопровода «Днепр-Николаев». 14 ноября выполнены работы по разминированию двух участков. Дополнительно с 15 ноября проводится обследование и разминирование водозабора из Днепра на территории Херсонской области, - написал он.

Ранее сообщалось, что водопровод «Днепр — Николаев», поврежденный в результате российских обстрелов в апреле, будут ремонтировать как минимум две недели.

Ранее мэр Николаева пояснил, что нужно сделать для возобновления поставок питьевой воды в город.

Напомним, российские войска еще в апреле 2022 года разрушили водопровод, из-за которого Николаев получал питьевую воду. Военные эксперты считают, что это произошло не в результате случайного попадания, а в результате умышленного использования взрывчатки.

Ранее «НикВести» писали, что вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.

Больше информации о том, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше – в материале «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды».