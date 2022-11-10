Поврежденный водопровод «Днепр – Николаев», проходящий через Херсонскую область, апрель 2022

Для того чтобы возобновить поставки в Николаев питьевой воды из Днепра, нужно фактически восстановить 73 километра водопровода после того, как ВСУ разминируют территории, оккупированные россиянами в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время своего прямого эфира в социальных сетях вечером 10 ноября, пишут «НикВести».

Как известно, 10 ноября украинские защитники, в частности, уволили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.

— Чтобы заново запустить воду в Николаеве, нужно пройти по всей протяженности, 73 километра, посмотреть, в каких местах пробиты трубы. Это мы сделаем непременно. Сейчас мы работаем с военными, чтобы проверить, потому что россияне поминали все. Сейчас все нужно разминировать, после этого туда зайдут службы и начнут устраивать. Представьте, что они будут восстанавливать все 73 километра труб. Труба уходит под землей, в некоторых местах она поднимается и снова опускается под землю. Самое главное, у нас, кроме трубы, есть еще насосная станция водозабора, откуда вода берется в Херсоне. Мы не знаем, что там. Потому что, например, если мы берем аэрационную станцию в Снегиревке, то россияне похитили насосы, металл весь. Потому мы не знаем, какова судьба наших систем в Херсоне. Наберитесь терпения. Прежде чем запустить, нужно многое сделать, мы все держим на контроле», – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, российские войска еще в апреле 2022 года разрушили водопровод, из-за которого Николаев получал питьевую воду. Военные эксперты считают, что это произошло не в результате случайного попадания, а в результате умышленного использования взрывчатки.

Ранее «НикВести» писали, что вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.

Больше информации о том, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше – в материале «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды».