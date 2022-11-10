Вооруженные силы Украины освободили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Копытин.

— Николаев… Есть очень хорошая новость о воде. Киселевка, да-да, та самая где водопровод — под контролем Украины. Так что скоро в город вернется вода! Спасибо ВСУ! – сообщил он.

Поврежденный водопровод в Киселевке

Игорь Копытин также отметил, что благодаря успешным действиям ВСУ были деоккупированы следующие населенные пункты: Снигиревка, Калиновское, Лепетиха, Мураховка, Новопавловское, Калиновка, Белая Криница, Давидов брод, Дудчаны, Гавриловка, Новоалександровка, Михайловка, Золота янка, Петропавловка, Большая Александровка.

Напомним, российские войска еще в апреле 2022 года разрушили водопровод, из-за которого Николаев получал питьевую воду. Военные эксперты считают, что это произошло не в результате случайного попадания, а в результате умышленного использования взрывчатки.

Ранее «НикВести» писали, что вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.

Больше информации о том, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше – в материале «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды».