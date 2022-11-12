Водопровод Днепр — Николаев, который был поврежден в результате российских обстрелов в апреле, уже осмотрели специалисты, на восстановительные работы необходимо по меньшей мере две недели.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич.

- Хорошие новости. Не сильно оккупанты разворовали станцию откачки воды, там где наша точка забора для Николаева с чистой водой. Две из пяти точек, возможно, были взорваны, мы обследовали, они взорваны в Киселевке. Нам помогает ГСЧС, потому что очень много мин, мы не успеваем, они понимают важность разминирования для Николаева. Нам Черкассы посылают два дополнительных экипажа для разминирования. Завтра начнем разминировать первую точку. По работам по обновлению: там 5 дней на первую точку, 10 дней на вторую, и это все последовательно. То есть, завтра-послезавтра воды не будет, минимум дней 15 сейчас. И еще мы не видим три точки следующие. И опять же, в ущерб срокам будет безопасность людей, чтобы все это разминировать, но в ближайшей перспективе —ода будет. Мы это понимаем, это реально восстановить, средства и силы для этого есть, так что николаевцам осталось недолго мучиться. Будем это дело возвращать, – сказал Виталий Ким.

Александр Сенкевич в своем Телеграмм-канале опубликовал фотографии поврежденной трубы и сообщил, что специалисты КП «Николаевводоканал» уже осмотрели водопровод. После разминирования территории специалисты осмотрят постепенно весь водопровод, протяженность которого около 75 километров.

- Сегодня специалисты нашего Водоканала осмотрели один участок поврежденного водопровода. Теперь мы понимаем, какую работу нужно проделать именно там – на месте порыва. Дальше разминирование и будем постепенно осматривать весь водопровод. Но главное, что у нас, по крайней мере, есть доступ к нашим сетям! Поэтому работаем, чтобы как можно быстрее быть с водой! - сказал Александр Сенкевич.

Ранее мэр Николаева пояснил, что нужно сделать для возобновления поставок питьевой воды в город.

Напомним, российские войска еще в апреле 2022 года разрушили водопровод, из-за которого Николаев получал питьевую воду. Военные эксперты считают, что это произошло не в результате случайного попадания, а в результате умышленного использования взрывчатки.

Ранее «НикВести» писали, что вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.

Больше информации о том, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше – в материале «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды».

Первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.