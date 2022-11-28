Во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно увлеченных наших земель. После этого, оперативно, буквально через неделю, отремонтировали водопровод. Но мы имеем дело с настоящими террористами, которые бессильны против наших военных, а потому воюют с мирным населением, – сообщил городской голова.

Он добавил, что в настоящее время продолжается ремонт сети, которые уничтожают соленая вода: «Как только разрешит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду».

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит заживить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева .

Напомним, ранее также сообщалось, что вскоре завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве. Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Как известно, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», по которому осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.