Збитий ворожий дрон, фото з відкритих джерел

Вчора, 6 травня, російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Ланцет».

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що 6 травня, о 11:43 ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громаді.

Обстріл Миколаєва 28 квітня

Вночі російські війська атакували безпілотним літальним апаратом місто Миколаїв, внаслідок чого було пошкоджено будівлю готелю. По готельному комплексу в Миколаєві влучили трьома дронами типу Shahed-131/136.

Крім того, постраждала і будівля дитячої спортивної школи.

ЗМІ повідомляли, що під час удару люди зуміли сховатись в укритті готелю. Але пізніше волонтер громадського об'єднання Rebel Volunteers та підприємець Дмитро Волощенко частина постояльців пошкодженого готелю не встигла сховатися у підвалі та дивом змогли врятуватися.