Николаевские волонтеры «Rebel Volunteers» собирают 650 тысяч гривен на закупку шифера и писем ОСБ для домов, пострадавших в результате мощного взрыва в Очакове 9 января.

Об этом сообщил волонтер общественного объединения Rebel Volunteers Дмитрий Волощенко.

— Сотни бабушек, совершенно не понимающих как им прожить эту зиму. Молодых в городе почти нет, половина города просто без окон. Не без стекла, нет. Без окон. Их вырвало «с мясом», – описывает ситуацию в Очакове волонтер.

На собранные средства волонтеры приобретут 545 листов шифера для поврежденных крыш и 500 листов ОСБ для замены выбитых окон.

Кроме этого, на собранные средства волонтеры:

Будут кормить команду людей, которые будут работать ежедневно над восстановлением крыш и окон, возить их по объектам и платить им зарплату при условии, если они не смогут помочь за идею;

Приобретают сотни бутылок монтажной пены, килограммы шурупов, квадратный километр пленки и прочее.

Волонтеры также обещают предоставить отчет за потраченные средства и проделанную работу.

— Отчитаемся по каждой копеечке. Покажем каждый результат и благодарных людей. И именно здесь нам нужна ваша помощь. Вы донатите – мы все это организовываем, уделяем проекту неделе своей жизни, занимаемся тем, чем немногие хотят. Потому что нужно. Кстати, уже почти договорились с компанией Днепр-М за инструменты на очень большую сумму, они также не стоят в стороне от проблемы людей, – рассказал Дмитрий Волощенко.

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Напомним, утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы . Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева .

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов . В результате удара также повреждены окна и крыши более 200 домов. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.

Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков на протяжении крылатых ракет и из РСЗО . Число раненых составляет 15 человек, среди которых 2-летний ребенок. Погибших нет.