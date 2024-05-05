Фотовиставка «За об’єктивом: культура у вирі війни». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У суботу, 4 травня, у Києві відкрилась фотовиставка про знищену Росією українську культурну спадщину «За об’єктивом: культура у вирі війни».

Серед представлених робіт є історії про зруйновані культурні пам'ятки Миколаївщини, пише кореспондент «НикВести».

Загалом до виставки увійшли роботи 65 українських медійників, які відзняли понад 6,5 тисяч фотографій. Лише представлені 650 з них показують наслідки руйнування храмів, театрів, бібліотек та інших культурних пам'яток України.

«Через їхні об'єктиви ми стаємо свідками руйнувань: понівечені фасади храмів, вибиті вікна культурних центрів, обвалені стелі театрів, бібліотеки, засипані попелом. Проте, крім руйнувань, фото фіксують і стійкість українського духу: роботу митців, які творять навіть у пеклі війни, виступи перформерів, самовіддану працю культурних діячів та волонтерів», — зазначили організатори заходу.

Однією з таких є фото «Храму непорочного зачаття Пресвятої Діви»(село Киселівка, Миколаївська область) головної редакторки та журналістки «НикВести» Катерини Середи та «Миколаївський художній академічний драматичний театр» фотографа «НикВести» Сергія Овчаришина, Будинок культури «Корабельний» Миколаїв фотографині Світлани Коваль.

Організатори виставки «За об’єктивом: культура у вирі війни». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

За словами куратора виставки Стаса Козлюка, серія фото, яка найбільше його вразила, присвячена трагічній загибелі українського письменника Володимира Вакуленка. Він був убитий росіянами під час окупації Ізюмщини. Автором цих знімків є український фотограф Михайло Палінчак, який зобразив сад, де Володимир Вакуленко ховав свій щоденник. Як відомо, сам щоденник знайшла письменниця Вікторія Амеліна, яка загинула в кафе у Краматорську внаслідок ракетного удару.

Виставка триватиме до 19 травня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Проєкт реалізовує Інститут масової інформації за фінансової підтримки UNESCO Heritage Emergency Fund та народу Японії.

Фоторепортаж

Фотовиставка «За об’єктивом: культура у вирі війни». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

«Храм непорочного зачаття Пресвятої Діви»( (село Киселівка, Миколаївська область) головної редакторки та журналістки «НикВести» Катерини Середи. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Фрагмент скульптури з фасаду Миколаївського академічного художнього драматичного театру . Фото: Діана Шликова, «НикВести»

«Будинок культури «Корабельний», фотографиня Світлана Коваль. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

«Миколаївський художній академічний драматичний театр» фотографа «НикВести» Сергія Овчаришина Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Відвідувач фотовиставка «За об’єктивом: культура у вирі війни». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

«Колишня жіноча гімназія» Артем Листопад, Юрій Чорнобук. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Гості виставка «За об’єктивом: культура у вирі війни». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Фотовиставка «За об’єктивом: культура у вирі війни». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Вхідна таблиця та кераміка в будинку культури в Ірпені. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

«Щоденник Володимира Вакуленка »Михайло Палінчак. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Спасько-Преображенний кафедральний собор в Одесі, Валентин кузен. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Фотовиставка «За об’єктивом: культура у вирі війни» у Києві. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Уламки годинника, Адміністративна будівля, Чернігів Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Фотовиставка «За об’єктивом: культура у вирі війни». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Люстра з деревʼяної церкви Різдва Пресвятої Богородиці(село Перемога, Броварський район, Київська область).Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Нагадаємо, що у Миколаєві в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту волонтери організували виставку до річниці повномасштабної війни «2 роки: ціна свободи».

Раніше повідомлялося, що у Києві відкрилась виставка «Лінія зіткнення» подружжя фотографів Влади та Костянтина Ліберових. Експозиція складається з 150 документальних фотографій.