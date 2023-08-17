Аисты на фоне обгоревшего поля в селе Киселевка.

До начала полномасштабной войны в селе Киселевка Николаевской области проживало 660 человек. В начале русского нашествия расположенный на полпути от Николаева до Снигиревки населенный пункт находился на линии фронта. Около недели находился под оккупацией.

Киселевка – одно из многих сел в Николаевской области, фактически разрушенных российскими обстрелами. НикВести побывали в селе, пообщались с жителями и начальником поселковой военной администрации. В этой статье расскажем о последствиях здешних боев для Киселевки и сегодняшних вызовах для местных властей. Главный вопрос — сможет ли село восстановиться и будет ли куда возвращаться его жителям.

В селе осталось 240 человек, многим некуда возвращаться

Киселевка была в оккупации в начале марта прошлого года. Однако еще долго село находилось под обстрелами русской армии, занявшей позиции в соседней Максимовке, расположенной южнее Херсона.

По информации Первомайской поселковой военной администрации, которую предоставили в ответ на информационный запрос «НикВести», если до 24 февраля 2022 года в Киселевке проживало 660 жителей, то на сегодняшний день фактически находится 240.

Разрушенный дом, с. Киселевка

В селе повреждены и разрушены 337 домов. Простая математика говорит, что фактически все дома в селе получили повреждения или уничтожены.

Мы находимся в восточной части села, наиболее пострадавшей от российских обстрелов.. Значительная часть домов в руинах, в некоторых повреждена кровля. И только один дом выделяется среди других — как оказалось, там проживает местный фермер Сергей Каушан, который завершает ремонтные работы своего дома. В 100 метрах от дома находились окопы, где сначала находились русские, а затем эти позиции заняли ВСУ.

— Находиться в деревне было опасно, очень много прилетало. Было 500 прилетов в день. На маленькую деревню!, — рассказывает Сергей Каушан.

Киселевку почти 9 месяцев обстреливали из соседней Максимовки, где у Сергея Каушана поля. Сейчас он с односельчанами помогает тушить пожары, возникающие там из-за взрывов оставленных россиянами растяжек и других взрывоопасных предметов.

Начиная с февраля 2023 г. проводятся работы по разминированию Киселевки. Представители ГСЧС обследовали территории общего пользования, объекты социальной и критической инфраструктуры. Что касается частных домов, то ГСЧС не могут заходить на частную территорию без присутствия владельцев дома.

«В феврале 2023 года на территории села Киселевка жители присутствовали на территории 30 домовладений, поэтому все эти дома с приусадебными участками были обследованы и при необходимости разминированы. По мере возвращения хозяев и жителей в свои дома проводится вызов работников органов ГСЧС для обследования и, при необходимости, разминирования частной территории», — говорится в ответе Первомайской СВА на запрос «НикВести».

Начальник Первомайской поселковой военной администрации Максим Каравай в комментарии «НикВести» констатировал, что вопрос восстановления домов – самый острый на сегодняшний день для жителей Киселевки. Тех строительных материалов, которые получает общество от государства и доноров, не хватает, чтобы покрыть все нужды жителей села, которые хотят восстановить собственное жилье.

Одна из улиц села, на переднем плане воронка от взрыва. На фоне – разрушенное здание магазина

У 60% крестьян нет документов на дома, которые разрушены

Первомайская сельская военная администрация (СВА) создала специальную комиссию, которая занимается обследованием и фиксацией фактов повреждений и разрушений домов, других объектов и определения стоимости их восстановления. Это необходимое условие для включения в программу «Восстановление» на получение денежной компенсации за разрушенное или поврежденное имущество.

15 августа в Украине стартовал второй этап программы, который касается полностью разрушенного жилья — это объекты недвижимого имущества, которые подпадают под замену благодаря сертификатам или ваучерам. До этого в рамках программы компенсировали незначительные повреждения, выделяя до 200 тысяч гривен.

В Киселевке было составлено 123 акта обследования зданий. Однако в реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесено только 34 дома — это 10% всех поврежденных домов в Киселевке.

Начальник Первомайской СВА Максим Каравай в комментарии «НикВести» отметил, что это связано с отсутствием соответствующих документов у большинства владельцев поврежденных или разрушенных домов.

— Нет правоучредительных документов, государственных подъемников на землю, нет права собственности, нет паспортов БТИ, которые нужно подтягивать в действие и программу «Евосстановление». Около 60% не имеют правоучредительных документов. Это тормозит процессы – местная комиссия выходит на объекты, делает обследование и, согласно закону, дает людям отказ, поскольку у них нет всех этих документов, – рассказал Максим Каравай.

Как выяснилось, проблема с документами на жилье не уникальна для Киселевки, аналогичная ситуация наблюдается по всей Николаевской области. Для решения этого вопроса Николаевская областная военная администрация обратилась в местные советы о возможности выделения через муниципальную программу социальной защиты «Забота» средств для восстановления документов на право собственности на жилье для социально незащищенных групп населения. Об этом в комментарии «НикВести» рассказал первый заместитель председателя Николаевской районной военной администрации Андрей Грейц. Он сообщил, что Первомайская ОТГ, в состав которой входит Киселевка, уже предусмотрела в бюджете на эти нужды 50 тысяч гривен, однако пока в поселковый совет с этой проблемой никто из крестьян не обращался.

Школа в селе Киселевка

Школу хотят восстановить, но неизвестно за какие деньги

Кроме жилых домов в Киселевке разбит лицей, разрушены заведение дошкольного образования и здание старостата, где также находились медпункт и почта. Разрушены магазины, сельская библиотека, актовый зал, в котором проходили массовые мероприятия.

По словам Максима Коровая, все учебные заведения на территории ОТГ, в том числе и Киселевский, законсервированы с помощью рельсов, балок, ОСБ-листов, брезентов.

- Мы приложили максимум усилий, чтобы те учебные заведения, которые были частично повреждены, можно было сохранить и сделать все возможное, чтобы частично восстановить смешанную форму обучения или вывести детей в очном формате, — рассказал Максим Каравай.

Если местным властям удастся найти средства хотя бы на частичное восстановление разрушенных учебных заведений и обеспечение их укрытиями, то это сможет решать вопросы образования и досуга для детей четырех сел: Киселевки, Максимовки, Апрельского и Засилья.

По предварительным данным, в лицее в Киселевке может учиться до 105 детей, но при условии посменного обучения.

Учебный класс поврежденной школы в Киселевке

Сколько нужно средств для того, чтобы это сделать? Самое простое наземное укрытие стоит от 2 до 3 миллионов гривен. Если это будет укрытие подземное, то здесь не менее 5-6 миллионов гривен для того, чтобы его полностью обустроить с эвакуационными выходами, системой водоснабжения, отоплением, сигнализацией, говорит Максим Каравай.

— По правилам ГСЧС и по требованиям Министерства образования должно быть основательное укрытие, которое могло бы обезопасить и соискателей образования, и педагогов. Сейчас мы пока на стадии переговоров, будем обсуждать с донорами, что они нам предложат, и что мы предложим со своей стороны исходя из сложившейся ситуации. Но то, что мы заинтересованы в сохранении учебных заведений именно в Киселевке, это 100% правда, – сказал Максим Каравай.

В Киселевке будет построен модульный медицинский пункт, а крестьяне продолжат получать продуктовые наборы

У жителей Киселевки нет возможности получить на месте элементарную медицинскую помощь: померить давление, сделать капельницу или получить консультацию врача. В период активных боевых действий жителям села в качестве гуманитарной помощи оказывали самое распространенное лекарство: от давления, сердечные, обезболивающие, а также перевязочные материалы.

Сейчас в селе проводят выездные приемы врачи разных международных организаций, в том числе «Врачи без границ».

Однако местные власти ставят себе задачу обустроить модульный медицинский пункт, где будет кровать, стол, качественное освещение, минимальный набор медицинского оборудования.

— Для того чтобы человек мог прийти померить давление, принять таблетку, получить капельницу, получить психологическую медицинскую консультацию. Этот процесс продолжается, но степень повреждения, разрушения Киселевки очень велика, очень трудно стабилизировать ситуацию, — рассказал Максим Каравай.

Жители села продолжают получать бесплатный хлеб, консервы, ежемесячные продуктовые наборы. Киселевка и Максимовка продолжат получать эту продуктовую помощь, уверяет Максим Каравай.

Водоснабжение поможет восстановить доноры.

Встречаем местную жительницу, 65-летнюю Марию Кляус. Она на своем велосипеде везет домой в баклажках питьевую воду — водоснабжение в селе отсутствует, также из-за обстрелов. «Раньше только мы возили воду домой баклажками, теперь мы как в Николаеве», — шутит. Как известно, Николаев остался без централизованного питьевого водоснабжения в апреле 2022 года.

Мария Кляус, жительница села Киселевка

В настоящее время Киселевка и Максимовка снабжены генераторами и резервуарами. В них скачивают воду из скважины, и люди таким образом могут получать ее для бытовых нужд и приготовления пищи, уверяет Максим Каравай.

Тем временем Первомайская СВА ведет переговоры по восстановлению водоснабжения в Киселевке.

Храм: Наибольшую ценность Киселевки отстроят

Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в селе Киселевка был разрушен в результате российских обстрелов в 2022 году

170-летний Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в селе Киселевка Николаевской области имел важное значение для местного сообщества с самого его основания. В начале мая прошлого года россияне уничтожили здание храма.

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По мнению настоятеля прихода святого Иосифа в Николаеве отца Александра Репина, храм был очень ценен для села, ведь других церквей или памятников культуры и архитектуры там нет. Храм был первым, что было построено в деревне, он служил духовным потребностям более трех тысяч верующих. Стал символом польской деревни, где жили поляки, литовцы и белорусы, которые жили взаимосвязанными и придерживались традиционного семейного общения.

Костел уже не восстановить. Но, как отметил отец Александр, приход вместе с польским католическим обществом планируют отстроить на этом месте новый храм после завершения войны.

— Мы планируем вместе с нашими друзьями из Польши восстанавливать. Но он не будет таким, как раньше. Это невозможно. Планируем оставить уцелевшую заднюю стену. Она будет стеной, к которой мы привяжем новый храм. Будем строить из камней, оставшихся от храма, — рассказал отец Александр.

Сейчас он вместе с благотворительной организацией Деполь помогает жителям Киселевки шифером и продуктами. Также прихожане помогают с работами по восстановлению поврежденных домов в селе.

Какая перспектива возвращения Киселевки в нормальную жизнь

Сегодня трудно спрогнозировать, возродится ли Киселевка, будет ли там работа или будет досуг для детей. Но самое главное — вернутся ли туда бежавшие из-под обстрелов жители и сейчас просто некуда возвращаться, поскольку от их домов осталась только гора строительного мусора?

Глава поселковой военной администрации Максим Каравай настроен оптимистично. Говорит, что его цель — возродить все пострадавшие от боевых действий на территории общины села: «Верю, что где-то на 70% сможем возродить жизнь в селах».

Но многое зависит не только от власти на местах, но и от готовности местных жителей объединиться и восстановить свою деревню.

Екатерина Середа, НикВести