Шмигаль доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва, Фото: telegram Шмигаля

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній наш матеріал щодо його скандального рішення —дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв.

Виявилось, що рівень хлоридів (солей) у воді вчетверо перевищив очікування Кабміну. Через це у місті вже місяць у кранах знов солона мутна вода.

Після цього урядовець провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».



Він зазначив, що під час наради, за участі голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма та міського голови Олександра Сєнкевича, було розглянуто пропозиції та визначено можливі джерела залучення коштів.

«Внаслідок постійних російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення та підриву росією Каховської ГЕС у Миколаєві виникла проблема з водопостачанням. Для її розв’язання уряд загалом виділив уже понад 1,3 мільярди гривень. Забезпечено подачу технічної води», – написав прем'єр.

Зокрема для покращення доступу до питної води, наразі розроблюється комплексне рішення, яке також включає будівництво нового водогону. Відповідний проєкт підготують вже в короткі терміни.

«За результатами наради доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва протягом цього року, а також невідкладно розпочати проєктування і будівництво нового водогону для забезпечення міста питною водою», – додав Денис Шмигаль.

Як ми повідомляли раніше, державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води. В підписаному премʼєр-міністром Денисом Шмигалем розпорядженні вказано, що скиди потрібні «для запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну, зокрема, яка може виникнути внаслідок терористичних актів з боку держави-агресора».

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «НикВести» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди щодо постачання водопроводом до міста солоної технічної води з Південного Бугу після того, як у квітні минулого року внаслідок російських обстрілів було пошкоджено водогін з ріки Дніпро.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

19 серпня департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив торги на реконструкцію 12 ділянок водогону, пошкодженого через солону воду, у різних районах міста на загальну суму в 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців до кінця 2023 року.

Водночас він вважає, що наразі вода з кранів у Миколаєві, яку містяни вважають технічною, є кращою за якістю «більшості води в Європі».