Миколаїв третій у рейтингу найбруднішого повітря серед міст / Фото з відкритих джерел

Миколаїв посів третє місце в антирейтингу міст з найбруднішим повітрям у 2023 році з показником 11,2 (серед міст, де спостереження велися протягом всього року). Друге місце посіло Кам’янське — 11,9. Дніпро на першому місці, комплексний індекс забруднення атмосферного повітря становив 12,4 — високий рівень забруднення.

Про це повідомили експерти екоорганізації SaveDnipro.

«Високий рівень забруднення (індекс 7,0 і вище) також спостерігався ще в 10 містах: Краматорськ*, Одеса, Херсон*, Львів, Луцьк, Вінниця, Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Слов’янськ* (* — спостереження велися не весь рік)», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чільні позиції Дніпра і Кам’янського — це в першу чергу результат промислового забруднення. Нічим іншим, окрім викидів немодернізованих підприємств, лідерство цих міст пояснити неможливо.

«Звісно, викиди транспорту і ворожі обстріли теж впливають на загальний високий рівень забруднення. Але Дніпро і Кам’янське випередили і Київ (де транспорту ще більше), і Херсон з Краматорськом (де ще більше обстрілів)», — розповідають експерти.

За їх словами, зволікання з реформою у сфері промислового забруднення — це злочин, який призводить до втрати здоров’я тисячами мешканців промислово навантажених міст. Зауважимо, що в законопроєкті 6004-д, який перебуває на розгляді у Верховній раді, ця реформа виглядає суперечливо в частині найстаріших потужностей. Згідно з текстом, підготовленим до другого читання, застарілим підприємствам, що не підлягають чи не планують модернізації, буде надано так званий «дозвіл на смерть» — десятирічну відстрочку до повного закриття. Тобто протягом ще 10 років немодернізовані підприємства працюватимуть за тими самими правилами, які застосовуються до них зараз. Тож і результат буде такий самий: «вони далі труїтимуть мешканців промислово навантажених міст».

«Закликаємо народних депутатів розпочати реформу промзабруднення, разом з тим критично поставитися до цих положень, викладених в пункті 4 Статті 29 законопроєкту 6004-д, і передбачити механізми реального зменшення викидів підприємствами, які не збираються проводити екомодернізацію. Закриття через 10 років (після закінчення воєнного стану) — це не розвʼязання проблеми», — наголосили у SaveDnipro.

Також експерти наголосили на обовʼязку публікувати на Порталі відкритих даних результати щоденних замірів з усіх постів спостереження.

«Тоді б у нас була можливість оперативніше аналізувати стан атмосферного повітря в наших містах. Бо бачити підсумкові цифри за попередній рік аж у кінці квітня — це якось трохи запізно для цифрової епохи», — зазначили фахівці.

Комплексний індекс забруднення атмосферного повітря розраховується на підставі моніторингу пріоритетних забруднюючих речовин з урахуванням класу їхньої небезпеки. Оцінка здійснена за даними спостережень у 35 містах на 120 стаціонарних постах мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій. Дані оприлюднені на Порталі відкритих даних. Джерело даних — ДСНС України.

Нагадаємо, що експерти екоорганізації SaveDnipro у коментарі «НикВести» пояснили, що через концентрацію формальдегіду у повітрі Миколаєва більше, ніж 1 з 10 тисяч містян потенційно отримає онкологію.

Що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програмуекологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».