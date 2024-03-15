Забруднення повітря, ілюстративне фото

Експерти екоорганізації SaveDnipro пояснили, що через консентрацію формальдегіду у повітрі Миколаєва більше, ніж 1 з 10 тисяч містян потенційно отримає онкологію.

Про це експерти SaveDnipro повідомили у коментарі «НикВести».

Там процитували документ, оприлюднений на сайті EPA (Агентство з охорони навколишнього середовища США, – прим.). В ньому вказано, що дослідження показали зв'язок між впливом формальдегіду та раком легень і назофарингеальним раком.

«EPA вважає формальдегід ймовірним канцерогеном для людини», – цитують документ експерти.

Вони пояснили, що EPA проводить розрахунки, засновані на дослідженнях на тваринах, для оцінки ймовірності розвитку раку у людини через вдихання повітря з концентрацією формальдегіду.

«Якщо особа постійно буде вдихати повітря, що містить формальдегід у середній концентрації 0,00008 мг/м3 протягом усього свого життя, то теоретично ця особа матиме не більше одного мільйонного шансу на розвиток раку. Так само EPA вважає, що вдихання повітря, що містить 0,0008 мг/м3 формальдегіду призведе до не більше, ніж одного випадку розвитку раку на сто тисяч, а повітря з концентрацією 0,008 мг/м3 – до не більше, ніж одного випадку на десять тисяч», – цитує документ організація.

З цих цитат очевидною є пряма залежність ймовірності виникнення раку від збільшення концентрації.

«В Україні середньодобова гранично допустима концентрація формальдегіду встановлена на рівні 0,003 мг/м3. Протягом багатьох років в Миколаєві середньодобова концентрація, яку вимірюють на постах Українського гідрометеорологічного центру, становить (в середньому по року) не менше 4 ГДК, тобто 0,012 мг/м3 і вище», – пояснили в SaveDnipro.

Такі дослідження, кажуть в організації, свідчать, що ризик розвитку раку є вищим від 1 випадку на 10 тисяч.

— Чи високий це ризик – вирішувати мешканцям Миколаєва. Він може здаватися статистично мізерним, але більше, ніж 1 з 10 тисяч миколаївців потенційно отримає онкологію саме через таку концентрацію формальдегіду, – кажуть там.

Експерти SaveDnipro також прокоментували дані Миколаївського обласного центру з гідрометеорології стосовно рівня формальдегіду у повітрі міста.

— Дані Українського гідрометеорологічного центру не є істиною в останній інстанції і самі потребують уточнень і перевірки. Адже поточна організація та методологія моніторингу забруднення повітря не відповідають стандартам ЄС, – кажуть в організації.

Там акцентували, що моніторинг проводиться не весь час, а максимум 4 рази на добу, що «не дає підстав класифікувати зафіксовані концентрації як середньодобові».

— По-друге, наявна інформація актуальна лише для точок, де здійснюються заміри. На підставі цих даних ми не можемо сказати, який рівень формальдегіду фіксується в середньому по місту, або в яких районах міста цей рівень є найвищим. Для цього має бути проведене додаткове дослідження і комп’ютерне моделювання, натомість є лише заміри з чотирьох постів спостереження, – пояснили експерти SaveDnipro.

Раніше в експлейнері «НикВести» «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо» ми пояснювали, як формальдегід впливає на якість повітря у Миколаєві.

Що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».