Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Сьогодні, 8 травня, у Миколаївському музеї суднобудування та флоту погасили поштову марку «русскій воєнний флот — до дна!», на якій зображені російські військові кораблі, знищені Силами оборони України.

Марка є продовженням серії «русскій воєнний корабль…!» і символізує очищення Чорного моря від російського флоту, пишуть «НикВести».

— Новий поштовий випуск містить зображення військових кораблів, які стали найбільш вагомою втратою для ворога, яку завдали Сили безпеки та оборони України з початку повномасштабної війни. Серед них: великі десантні кораблі «Саратов» (24.03.2022), «Мінськ» (13.09.2023), «Новочеркаськ» (26.12.2023), «Цезар Куніков» (14.02.2024); ракетний крейсер «Москва» (13.04.2022); рятувально-буксирне судно «Рятувальник Василь Бех» (17.06.2022); підводний човен «Ростов-на-Дону» (13.09.2023); патрульний корвет «Сергій Котов» (05.03.2024), — зазначили організатори заходу.

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Тираж марки — 1 мільйон примірників, ціна однієї — 30 гривень. Окрім самої марки АТ «Укрпошта» випустило:

художній конверт з зображенням потопленого російського флоту у вигляді гри «Морський бій»;

художній конверт з зображенням торгового судна та надписом «Українский моський коридор під захистом ЗСУ»;

два види листівок, що повторюють сюжети художніх конвертів.

Погашення марок відбувалося спеціальним штемпелем «русскій воєнний флот — до дна!», на якому зображено якір російського корабля на морському дні.

Штемпель «русскій воєнний флот — до дна!». Олена Козубовська, «НикВести»

— У квітні 2022 року, перша поштова марка серії — «русскій воєнний корабль, іді ...!» передвістила знищення Збройними Силами України ворожого крейсера «Москва», який пішов на дно відразу після введення марки в обіг. Отже, вже маючи досвід випуску «пророчої» марки, Укрпошта сподівається, що зображений на марці фрегат «Адмірал Макаров», який поки що залишається неушкодженим, стане наступною ціллю та відправиться на дно, — зауважили організатори.

У спецпогашенні марки брали участь начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, командир зенітної батареї — начальник ППО військової частини А2637 Сергій Обримба, перший заступник начальника управління СБУ в Миколаївській області Олександр Усиков та директор розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів АТ «Укрпошта» Володимир Очеретнюк.

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Погашення марки «русскій воєнний флот — до дна!» у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»