Храм Святого Миколая у Костянтинівці. Фото: shukach.com

Релігійна громада Української православної церкви (так званого Московського патріархату) звернулася до міськради Южноукраїнська, аби отримати дозвіл на розробку техдокументації із землеустрою під храмом у селищі Костянтинівка.

Відповідний проєкт рішення депутати розглянуть на сесії 23 травня, пишуть «НикВести».

Йдеться про розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки під розміщення та обслуговування храму Святого Миколая Української Православної церкви на площі Соборній, 4-а в селищі Костянтинівка Вознесенського району Миколаївської області.

Звернення надійшло від настоятеля Релігійної громади парафії на ім’я Святителя Миколая Вознесенської Єпархії УПЦ Василя Тяжкуна.

Ця парафія підпорядкована Миколаївській Єпархії Української православної церкви, яку очолює Микола Старинський (митрополит Пітирим).

Зазначимо, що храм Святого Миколая відкрили на початку 1999 року. Його будували за пожертвування парафіян та матеріальної допомоги місцевого бізнесу.

Минулого року у Южноукраїнську розгорілася дискусія щодо існування храмів УПЦ на території громади. Зокрема депутатка Олена Петрина ініціювала припинення права користування земельними ділянками цим релігійним громадам, повідомляло видання «Южка.Сіті». Однак голосів не вситачило.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області продовжує функціонувати 191 церква Московського патріархату.

Нещодавнє дослідження Київського міжнародного інституту соціології показало, що 83% українців вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність Української православної церкви Московського патріархату.