Росія атакувала Миколаївщину дронами: пошкоджено житловий будинок

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Учора, 20 грудня, росіяни п'ять разів атакували дронами типу FPV Очаків та акваторію Очаківської громади. Пошкоджено будинок, ніхто не постраждав.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, о 11:03 артилерійського обстрілу зазнала акваторія Очаківської громади.

Крім того, о 13:05 та 13:52 російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок.

Нагадаємо, 19 грудня Росія атакувала Миколаївщину дронами та обстріляла з артилерії й мінометів.