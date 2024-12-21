Росія атакувала Миколаївщину дронами: пошкоджено житловий будинок
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
8:50, 21 грудня, 2024
-
Учора, 20 грудня, росіяни п'ять разів атакували дронами типу FPV Очаків та акваторію Очаківської громади. Пошкоджено будинок, ніхто не постраждав.
За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, о 11:03 артилерійського обстрілу зазнала акваторія Очаківської громади.
Крім того, о 13:05 та 13:52 російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок.
Нагадаємо, 19 грудня Росія атакувала Миколаївщину дронами та обстріляла з артилерії й мінометів.
Останні новини про: Дрони (БпЛА)