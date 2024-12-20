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Росія атакувала Миколаївщину дронами та обстріляла з артилерії й мінометів: пошкоджено будинки та магазин

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото: МикВісті

Минулої доби російська армія атакувала Миколаївську область дронами, а також обстрілювала з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що вчора, 19 грудня, росіяни чотири рази атакував FPV-дронами Очаків, а о 18:02 мінометного обстрілу зазнала акваторія Очаківської громади.

Також вчора Росія два рази атакувала FPV-дронами та два рази обстрілювала з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок чого пошкоджено два приватні будинки, господарську будівлю та магазин. Постраждалих серед населення немає.

Крім цього, російські диверсійно-ворожі групи намагались просунутись у напрямку Херсона. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, Силам оборони одразу вдалось виявити та знищити окупантів.

Голова ОВА підкреслив, що ситуація на правобережжі залишається напруженою. Лише за ніч росіяни обстріляли житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру, внаслідок чого постраждали 7 людей.

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