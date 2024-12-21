  • субота

    21 грудня, 2024

  • 8.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 грудня , 2024 субота

  • Миколаїв • 8.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: адреси та час

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 21 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Дачна;
  • вул. Є. Логінова;
  • вул. Лазурна;
  • пров. 3 Парниковий;
  • вул. Абрикосова;
  • пров. 2 Парніковий.
Реклама

 Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 6 Інгульська;
  • вул. Кругова;
  • Херсонське шосе;
  • вул. 4 Інгульська;
  • вул. 5 Інгульська;
  • вул. Легпромівська;
  • пров. 1 Круговий;
  • пров. 2 Круговой;
  • пров. З Круговой;
  • пров. 1 Троїцький;
  • вул. Балагана;
  • вул. Троїцька;
  • пров. Троїцький;
  • вул. 5 Лінія;
  • пров. 1 Баштанський;
  • пров. 2 Баштанський;
  • вул. Баштанська;
  • пров. 4 Баштанський;
  • Садовий проїзд;
  • пров. З Баштанський;
  • пров. Наскрізний;
  • пров. Ясний;
  • пров. Крайній;
  • пров. 5 Інгульський;
  • пров. 6 Інгульський;
  • пров. 1 Яружний;
  • пров. 2 Яружний;
  • вул. 2 Інгульська;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. З Інгульська;
  • вул. 1 Інгульська.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Понад 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
Через російські обстріли Херсонщини 60 тисяч абонентів залишилась без світла
В листопаді перебої в електропостачанні стали проблемою для 34% українських компаній, — опитування
Реклама

Читайте також:

новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук
новини

«Гроші псують людей», — депутат Кантор бачить наглядові ради при КП на добровільних засадах й без зарплат

Аліна Квітко
новини

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Юлія Бойченко

Останні новини про: Відключення електроенергії

В листопаді перебої в електропостачанні стали проблемою для 34% українських компаній, — опитування
Через російські обстріли Херсонщини 60 тисяч абонентів залишилась без світла
Понад 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська

Росія атакувала Миколаївщину дронами: пошкоджено житловий будинок