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У Південноукраїнську зросте вартість водопостачання: деяким містянам обіцяють допомогти з оплатою

У Південноукраїнську підвищили вартість водопостачання та водовідведення. Фото: Facebok-сторінка міської радиУ Південноукраїнську підвищили вартість водопостачання та водовідведення. Фото: Facebok-сторінка міської ради

У Південноукраїнську підвищили вартість водопостачання та водовідведення для містян на 27,7%.

Про це повідомили у Південноукраїнській міській раді.

Зазначається, що було запропоновано два варіанти проєкту рішення. Перший варіант пропонував не підвищувати тарифи для населення та компенсувати 37 мільйонів гривень різниці в тарифах з бюджету місті.

Однак члени виконкому проголосували за другий варіант, який передбачає підвищення вартості тарифів на 27,28%. Так, вартість водопостачання з 26,68 гривні зросте до 33,96 гривні, а водовідведення з 32,29 гривні до 41,10 гривень.

У Південноукраїнську підвищили вартість водопостачання та водовідведення. Фото: Facebok-сторінка міської радиУ Південноукраїнську підвищили вартість водопостачання та водовідведення. Фото: Facebok-сторінка міської ради

При цьому з бюджету виділять різницю в тарифах орієнтовано у розмірі 19 мільйонів гривень та матеріальну допомогу на оплату тарифів мешканцям громади, у яких доходи на 1 мешканця менше ніж 6056 гривень в місяць, в розмірі 5 мільйонів гривень.

«За результатами розгляду, враховуючи те, що у 2025 році будуть вилучені кошти з бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади до Державного бюджету України у вигляді реверсної дотації в розмірі  225,9 мільйонів гривень, більшістю депутатів було підтримано 2 варіант проєкту рішення, яким передбачено  поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованої собівартості з забезпеченням соціального захисту малозабезпечених мешканців, у яких доходи на 1 мешканця менше ніж 6056 гривень в місяць», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради погодив підвищення вартості опалення у місті. Новий тариф почне діяти з 1 жовтня цього року.

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