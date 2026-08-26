У кафедральному соборі Миколаєва пояснили, чому самовільно ремонтують фасад храму

Кафедральний собор Касперівської ікони Божої матері на вул. Садовій. Фото: МикВісті

У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері на вулиці Садовій у Миколаєві вважають, що ремонт фасаду будівлі є необхідністю через її критичний стан, а роботи проводять згідно з технологією.

Пояснення опублікували на сторінці храму у Facebook.

У соборі зазначили, що будівля перебуває у важкому стані. Зокрема, на колонах утворилися тріщини з боку Центрального проспекту та вулиці Кропивницького. Кам’яна стіна фасаду також пошкоджена через вплив зовнішнього середовища.

Так виглядає автентичний камінь, з якого збудована церква. Фото: Миколаївська єпархія Православної Церкви України А так фасад виглядає після мурування. Фото: Миколаївська єпархія Православної Церкви України

— При очищенні камінь сиплеться, утворюються провалини, тому їх необхідно заміняти іншими, — пояснили у соборі.

Крім того, у храмі також нагадали про історичні пошкодження будівлі ще у період, коли вона використовувалася як кінотеатр і клуб під час радянської антирелігійної кампанії. Тоді були зруйновані куполи та дзвіниця, знищені внутрішні розписи, а для облаштування бічних входів демонтували частину стіни.

Пошкоджень будівля зазнала і внаслідок повномасштабної війни. Вибухи неподалік пошкодили покрівлю уламками ракети, на стінах утворилися тріщини, а частина стелі обвалилася.

У соборі наголосили, що за станом будівлі громада стежить самостійно, а з фінансуванням допомагають меценати. Діючі ремонтні роботи, дозволу на яких не було отримано, вони зазначили, що проводять «згідно технології».

— Громада кафедрального собору вболіває за стан храму. Проводяться ремонтні роботи згідно технології. За час роботи собору збудовано і відновлено девʼять куполів, вкритих міддю із позолоченими сусальним золотом хрестами, відновлено дзвіницю, встановлено сім дзвонів, перекрито міддю покрівлю храму, зроблений ремонт всередині храму, встановлено три іконостаси, впорядковано територію... , — йдеться у поясненні.

Зазначимо, церква є пам'яткою архітектури 1904-1912 років, яку занесено до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Раніше «МикВісті» писали, що у відділі охорони культурної спадщини Миколаївської міськради повідомляли, що 15 липня зафіксували роботи на головному фасаді собору без відповідного дозволу. Там заявили, що під час ремонту почали шпаклювати автентичний історичний камінь, що, на їхню думку, може призвести до приховування, зміни або пошкодження елементів предмета охорони пам’ятки. Представникам ПЦУ тоді вручили припис про негайне припинення робіт до розробки та погодження науково-проєктної документації й отримання відповідного дозволу.