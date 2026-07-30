У церкві на Садовій, яка є пам'яткою архітектури у Миколаєві, самовільно реставрують фасад

Кафедральний собор Касперівської ікони Божої матері на вул. Садовій. Фото: МикВісті

У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері на вул. Садовій у Миколаєві зараз проводять реставрацію фасаду. Оскільки це пам'ятка архітектури місцевого значення, то для ремонту мали розробити науково-проєктну документацію взяти дозвіл. Проте роботи проводять самовільно.

Про це повідомив Відділ охорони культурної спадщини Миколаївської міськради у «Фейсбуці».

У дописі йдеться про те, що церква є пам'яткою архітектури 1904-1912 років, яку занесено до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Кафедральний собор Касперівської ікони Божої матері на вул. Садовій. Фото: відділ охорони культурної спадщини

15 липня працівники відділу охорони культурної спадщини зафіксували проведення самовільних робіт. Ремонтують головний фасад будівлі без відповідного дозволу органу охорони культурної спадщини.

«На момент огляду розпочато шпаклювання автентичного історичного каменю (мурування), що призводить до приховування, зміни та можливого пошкодження елементів предмета охорони пам’ятки і взагалі є прямим порушенням вимог ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини», що забороняє зміну пам'яток та їхніх частин, та ст. 26 Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо обов'язкового отримання письмового дозволу на проведення робіт», — йдеться у повідомленні.

Кафедральний собор Касперівської ікони Божої матері на вул. Садовій, де проводять самовільну реставрацію. Фото: відділ охорони культурної спадщини Кафедральний собор Касперівської ікони Божої матері на вул. Садовій, де проводять самовільну реставрацію. Фото: відділ охорони культурної спадщини Кафедральний собор Касперівської ікони Божої матері на вул. Садовій, де проводять самовільну реставрацію. Фото: відділ охорони культурної спадщини

Зазначається, що представникам Православної церкви України вручили припис про негайне припинення будь-яких робіт на фасаді до розробки, погодження науково- проєктної документації та отримання офіційного дозволу управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА. Також направили повідомлення про порушення законодавства про охорону пам'яток.

«17 липня до відділу охорони культурної спадщини власник пам’ятки звернувся для надання висновку на проведення ремонтних робіт на фасаді пам’ятки, надавши лише технологічну карту на локальний ремонт та гідрофобізацію кам’яного фасаду пам’ятки архітектури, а не науково-проєктну документацію на реставрацію», — повідомили у відділі охорони культурної спадщини Миколаєва.

Посадовці зазначили, що відмовили надавати погодження, оскільки по факту вже здійснювали реставрацію фасаду без науково-проєктної документації, як того вимагає закон.

Нагадаємо, у Миколаєві рік тому почались роботи з реставрації історичної будівлі ХІХ сторіччя — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи. Мова про двоповерховий будинок, який знаходиться з адресою вулиця Вадима Благовісного (Нікольська) 40/1, на перетині з вулицею Олексія Вадатурського (Фалєєвська). Будівля належить приватному власнику — у 2023 році її придбала Ірина Герасименко.

У грудні минулого року власник будівлі проводив там роботи з облаштування паркувальної кишені, в результаті чого були пошкоджені коріння кількох дерев. Одне з них впало за кілька днів.

У 2026 році начальник управління культури Юрій Любаров казав, що у «Домі Юріцина», де зараз проводять реставраційні роботи, планують розмістити готель.