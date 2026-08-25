 Боксер Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19

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Головна Новини Спорт 22:23, 25 серпня, 2026

Боксер Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19

Боксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДАБоксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївський спортсмен Назар Ключко посів 3 місце на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді до 19 років. Змагання проходили в сербському місті Лозниця з 13 по 22 серпня.

Про це повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.

Зазначається, що Україну на континентальній першості представляли 19 спортсменів — 9 дівчат та 10 хлопців.

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Назар Ключко, який представляв Миколаївську область, змагався у ваговій категорії до 65 кілограмів та виборов бронзову медаль чемпіонату Європи.

На шляху до медалі Назар Ключко провів чотири поєдинки, у трьох із яких здобув перемоги над спортсменами з Іспанії, Німеччини та Грузії.

«У півфіналі миколаївський боксер поступився спортсмену з Білорусі та завершив виступ на континентальній першості з бронзовою медаллю», — йдеться в повідомленні.

Загалом, за результатами змагань молодіжна збірна України виборола шість медалей: одну золоту, одну срібну та чотири бронзові.

Боксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДАБоксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДА
Боксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДАБоксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДА
Боксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДАБоксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДА

Нагадаємо, що троє вихованців миколаївської СДЮСШОР №6 стали бронзовими призерами чемпіонату України з боксу серед юніорів та юніорок. Змагання проходили в Ужгороді з 17 до 26 липня.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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