Боксер Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Миколаївський спортсмен Назар Ключко посів 3 місце на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді до 19 років. Змагання проходили в сербському місті Лозниця з 13 по 22 серпня.
Про це повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.
Зазначається, що Україну на континентальній першості представляли 19 спортсменів — 9 дівчат та 10 хлопців.
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Назар Ключко, який представляв Миколаївську область, змагався у ваговій категорії до 65 кілограмів та виборов бронзову медаль чемпіонату Європи.
На шляху до медалі Назар Ключко провів чотири поєдинки, у трьох із яких здобув перемоги над спортсменами з Іспанії, Німеччини та Грузії.
«У півфіналі миколаївський боксер поступився спортсмену з Білорусі та завершив виступ на континентальній першості з бронзовою медаллю», — йдеться в повідомленні.
Загалом, за результатами змагань молодіжна збірна України виборола шість медалей: одну золоту, одну срібну та чотири бронзові.
Нагадаємо, що троє вихованців миколаївської СДЮСШОР №6 стали бронзовими призерами чемпіонату України з боксу серед юніорів та юніорок. Змагання проходили в Ужгороді з 17 до 26 липня.
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