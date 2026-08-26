 На Миколаївщині за добу сталося 44 пожежі, вигоріло понад 37 гектарів

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Головна Новини Інциденти 10:20, 26 серпня, 2026

На Миколаївщині за добу сталося 44 пожежі, вигоріло понад 37 гектарів

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за минулу добу та вночі 26 серпня рятувальники гасили 44 пожежі. Більшість загорянь сталися на відкритих територіях, загальна площа пожеж перевищила 37 гектарів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Одна пожежа виникла у житловому секторі. У Вознесенську на приватній території загорілися дерев’яні господарчі споруди. Вогонь охопив 50 квадратних метрів.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Ще три пожежі сталися на транспорті:

  • на околиці Дорошівки Вознесенського району загорівся автомобіль ВАЗ 2102;
  • у Миколаєві на відкритій території горіли сміття, легковик Skoda та вантажівка. Загальна площа пожежі становила 100 квадратних метрів;
  • за межами Кандибиного Костянтинівської громади Миколаївського району загорілися сухостій та автомобіль ГАЗ-66 із причепом з вуликами. Машина згоріла, однак частину вуликів вдалося врятувати.

Більшість інших загорянь виникли на відкритих територіях. Горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття.

Нагадаємо, що у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.
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