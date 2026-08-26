На Миколаївщині за добу сталося 44 пожежі, вигоріло понад 37 гектарів
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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На Миколаївщині за минулу добу та вночі 26 серпня рятувальники гасили 44 пожежі. Більшість загорянь сталися на відкритих територіях, загальна площа пожеж перевищила 37 гектарів.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Одна пожежа виникла у житловому секторі. У Вознесенську на приватній території загорілися дерев’яні господарчі споруди. Вогонь охопив 50 квадратних метрів.
Ще три пожежі сталися на транспорті:
- на околиці Дорошівки Вознесенського району загорівся автомобіль ВАЗ 2102;
- у Миколаєві на відкритій території горіли сміття, легковик Skoda та вантажівка. Загальна площа пожежі становила 100 квадратних метрів;
- за межами Кандибиного Костянтинівської громади Миколаївського району загорілися сухостій та автомобіль ГАЗ-66 із причепом з вуликами. Машина згоріла, однак частину вуликів вдалося врятувати.
Більшість інших загорянь виникли на відкритих територіях. Горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття.
Нагадаємо, що у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.
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