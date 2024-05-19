Довоєнний Миколаїв з висоти пташиного польоту, фото з відкритих джерел

Видання NV оприлюднило список сотні українців, що відіграли значну роль у житті України за останнє десятиліття. До нього потрапили четверо відомих миколаївців.

Список поділений на шість категорій: «Військові та волонтери», «Суспільство», «Державні діячі», «Культура», «Бізнесмени» та «Спорт».

Серед них зокрема голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, архівне фото «НикВести»

Видання називає його одним із найбільш популярних регіональних діячів часів повномасштабного вторгнення, який перебуває на передньому краї боротьби проти агресора.

Ще однією людиною десятиліття видання назвало генерала Дмитра Марченка.

Дмитро Марченко керував обороною Миколаєва на початку вторгнення, архівне фото «НикВести»

— Ексначальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, на початку великої війни організував оборону Миколаєва і врятував місто від окупації, — пише видання.

Герой України та засновник агрокомпанії «Нібулон» Олексій Вадатурський

Серед миколаївських бізнесменів у список потрапив Герой України та засновник агрокомпанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Він загинув разом з дружиною під час російського обстрілу в липні 2022 року.

— Один з найбільших вітчизняних виробників та експортерів зерна із вражаючою логістичною інфраструктурою, зокрема власним річковий флотом, загинув під час російського обстрілу, — пише NV.

Людиною десятиліття стала і видатна миколаївська спортсменка Ольга Харлан, яка є однією з найкращих шаблісток світу.

Миколаївська спортсменка Ольга Харлан

Восени 2023 року вона отримала з рук президента Володимира Зеленського орден Ярослава Мудрого IV ступеня за просування міжнародного авторитету країни. Лише вчора, 18 травня, на заключному перед Олімпійськими іграми етапі Кубка світу з фехтування на шаблях вона завоювала срібло.

Список сформувала редакційна рада з допомогою авторитетних експертів і за участю читачів.

Нагадаємо, миколаївська спортсменка Ольга Харлан та ексрадниця голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма — Ольга Малярчук потрапили до списку «УП 100. Сила жінок».