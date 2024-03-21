Миколаївська спортсменка Ольга Харлан та ексрадниця голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма — Ольга Малярчук потрапили до списку «УП 100. Сила жінок».

Про це йдеться на сторніці проєкту.

Видання «Українська правда» представило лідерок проєкту «УП 100. Сила жінок», де жінки, які в перші дні повномасштабного вторгнення приєдналися до війська або стали волонтерами, які рухають науку та освіту, культуру та бізнес.

До сотні потрапила відома миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вказується, що поза спортом вона активно виступає за права спортсменів і підтримує благодійні проєкти. Спортсменка підписала близько десяти лотів: шаблі, журнали та постери для аукціону, кошти з якого пішли на бойові дрони. Вона розігрувала ексклюзивну ляльку «Барбі Харлан», щоб допомогти пораненим бійцям.

Ольга Харлан. Фото з відкритих джерел

Також у списку і Ольга Малярчук. Вона відома у Миколаєві як волонтерка, ініціаторка створення громадської організації матерів та дружин військовослужбовців «Оберіг», раніше керувала Центром допомоги учасникам АТО при Миколаївській облдержадміністрації. Була радницею голови Миколаївської ОВА ВІталія Кіма. З березня 2023 року вона стала заступницею голови Херсонської обласної військової адміністрації.

Ольга Малярчук. Фото з Facebook

Після підриву Каховської ГЕС Ольга Малярчук очолила штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За це згодом її відзначили орденом Княгині Ольги II ступеня.

«Щиро вдячна за це визнання! Бути серед 15 лідерок «УП 100. Сила жінок» у категорії «Державне управління та політика» для мене надзвичайно відповідально. Завжди треба вірити у свої сили, йти за своїми мріями та бути вірними своїм цінностям. Вдячна команді з якою працюю. Людям, які в мене вірять та підтримують. Разом до перемоги» — написала Ольга Малярчук на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з фехтування на шаблях в складі Ольги Харлан, Юлії Бакастової, Олени Кравацької та Аліни Комащук посіла третє місце на Кубку світу.

Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.