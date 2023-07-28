Спортсменка Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024 від Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, посилаючись на листа МОК на адресу фехтувальниці.

МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу.

Україна наразі працює над зняттям «чорної картки» з Харлан після відмови потиснути руку російській спортсменці.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.

Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.

Федерація фехтування України готується оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.

Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.