Спортсменка Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024 від Міжнародного олімпійського комітету.
Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, посилаючись на листа МОК на адресу фехтувальниці.
МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу.
Україна наразі працює над зняттям «чорної картки» з Харлан після відмови потиснути руку російській спортсменці.
Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.
Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.
Федерація фехтування України готується оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.
Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.
Спортсменка Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024 від Міжнародного олімпійського комітету.
Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, посилаючись на листа МОК на адресу фехтувальниці.
МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу.
Україна наразі працює над зняттям «чорної картки» з Харлан після відмови потиснути руку російській спортсменці.
Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.
Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.
Федерація фехтування України готується оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.
Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.