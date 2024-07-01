Богдан Кротевич, Начальник штабу 12-го полку спецназу НГУ «Азов», скриншот з YouTube «Розмова»

Начальник штабу 12-го полку спецназу «Азов» Національної гвардії України Богдан Кротевич вважає, що перемовини з Росією щодо завершення війни неможливі. Військовослужбовець стоїть на тому, аби воювати до повної перемоги над ворогом.

Такі дописи він виклав у своїй соцмережі X 30 травня, реагуючи на останні заяви української влади щодо підготовки до другого Саміту миру із ймовірним залученням РФ.

Нагадаємо, на одній з конференцій у Брюселі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її союзники повимають підготувати план дій напередодні Другого саміту миру протягом кількох місяців. Цей план повинен примусити РФ припинити війну.

Однак у своїх дописах Богдан Кротевич стверджує, що сьогоднішнє припинення вогню за планом миру означатиме лише те, що війна лишиться наступним поколінням.

— Ніякого миру без перемоги. Перемога одна — жодного російського солдата на території України. Нащадкам ми цю війну не лишимо, і ви теж не лишите, бо якщо спробуєте, буде погано, — написав Богдан Кротевич.

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У треді під дописом він виклав власне бачення щодо поліпшення ситуації на фронті. Богдан Кротевич пропонує дати бригаді «Азов» більше зброї та зменшити кількість генералів у військах.

— Краще б комбригів на ставку кликали, «Азову» зброю західну дали. Створили би дивізії, поставили б туди бойових комбригів як Редіс (командувач «Азову» Денис Прокопенко - прим.). Розпустили би ОТУ (фронтові оперативно-тактичні угрупування — прим.) та генералів би поменше в військах - от вам план миру шляхом перемоги, — дописав військовий.

Зокрема саме після нещодавньої заяви Богдана Кротевича в Державне бюро розслідувань стало відомо про звільнення командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. У відповідь на це в ДБР заявили, що перевірять дії Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку.

Зазначимо, що про питання про підготовку до завершення війни підняли на Глобальному саміті миру, що пройшов у Швейцарії 17 червня.

Під час обговорень, до якого долучились країн понад 100 країн, Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак при цьому також стверджував, що на другий саміт вже можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

Другий Саміт миру, як раніше заявили в Офісі президента, має пройти до кінця 2024 року.