Система оповіщення населення. Фото з відкритих джерел

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що влада працює над тим, щоб забезпечити місто резервною системою оповіщення, завдяки якій сигнал повітряної тривоги буде лунати незалежно від відключень світла.

Про це Віталій Луков сказав у коментарі журналісту «НикВести».

Через віключення світла у Миколаєві не працює частина гучномовців, які сповіщують про повітряну тривогу. За словами заступника міського голови, щоб запустити їх під час вимкнення світла потрібен потужний блок електроживлення. Але забезпечити необхідним зарядом генератор або сонячна панель не зможуть.

— Генератор тут (на старих системах оповіщення, — прим.) не спрацює, не вистачить потужності. Частина ревунів встановлена на приватних об’єктах і на них ми не можемо цього (намагатися заживити гучномовець, — прим.) робити. Для того, щоб хоча б частково місто залишити з системою оповіщення на всіх наших комунальних підприємствах ми підключили модернізовані системи оповіщення до генераторів, там система оповіщення вмикається вчасно. Сигнал повітряної тривоги приходить по зв’язку, який є завжди, а ось щоб увімкнути гучномовці – з цим є проблема. Я навіть не можу сказати, коли ми зможемо змінити це. Це потребує великої кількості організаційно-технічних речей, і це проблема усіх міст України, — сказав Віталій Луков.

Заступник запевнив, що місцева влада продовжує модернізацію системи оповіщення, особливо у віддалених районах Миколаєва та місцях найбільшого скупчення людей.

— Намагаються забезпечити живлення додатковими акумуляторами, вони заряджаються коли є електроенергія. Але це вже для сучасних гучномовців, їм потрібно менше потужності і їх роботу можна забезпечити. А ті, що радянського типу – надійні, потужні, але дуже енергоємні, — сказав Віталій Луков.

Також він сказав, що комунальники працюють над встановленням менш потужних гучномовців на акумуляторах, які допоможуть забезпечити місто резервною системою оповіщення.

— Скільки їх я не можу сказати, але це десятки-десятки точок. Ми розраховуємо десь до кінця літа закінчити модернізацію системи оповіщення, яка є. Це процес не зупинений. Ще восени в міськраді підіймалось питання реагування нашої системи на блекаути, тоді ми зробили ревізію, зробили резервні підключення на комунальних підприємствах і звернулися до приватних об’єктів, щоб вони зробили те саме, — сказав Віталій Луков.

Віталій Луков додав, що у разі вимкнення звукової системи оповіщення, миколаївці можуть перевірити чи є в місті повітряна тривога через електронні ресурси, зокрема радіо, телебачення, та прес-служби місцевої влади.

Нагадаємо, як у листопаді минулого року депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор заявив, що містяни ігнорують сигнали повітряної тривоги, в тому числі, перебуваючи на Соборній площі. Він запропонував мерії включати запис з проханням звільнити площу під час сирени.

Також нагадаємо, що станом на початок 2024 року на Миколаївщині повітряні тривоги загалом тривали майже 80 діб.

У лютому в Україні оновили додаток «Повітряна тривога». Ця версія дозволяє отримати попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах.