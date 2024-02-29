Оновлена версія додатку. Фото Ajax Systems.

В Україні оновили додаток «Повітряна тривога». Ця версія дозволяє отримати попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За словами Юрія Ігната, якщо ввести в додаток свій регіон, там з'явиться додаткова інформація щодо «підвищеної тривоги».

«Це коли вже входить в повітряний простір об'єкт певний і там буде звучати додаткова інформація», — зазначив він.

Окрім нового попередження до застосунку додали налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!» та сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного російського вторгнення станом на ранок 1 січня 2024 року повітряна тривога в Миколаївській області загалом тривала 79 діб 10 годин та 43 хвилин.