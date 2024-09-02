Впродовж літа 328 разів оголошували повітряну тривогу на Миколаївщині

Протягом літа 2024 року повітряну тривогу на території Миколаївської області оголошували 328 разів: 126 – у червні, 115 – у липні, 87 – у серпні.

Загалом від початку повномасштабної війни в регіоні пролунало 2643 тривог, свідчать дані Карти повітряних тривог в Україні.

Найдовша повітряна тривога, згідно з розрахунками порталу, була 20 серпня 2024 року – вона тривала 9 годин 53 хвилини. А середня тривалість з 24 лютого 2022 року становить 1 годину 6 хвилин.

Найбільшу кількість вибухів зафіксували в Очакові, Вознесенську та Снігурівці. А за кількістю загроз артилерійських обстрілів на першому місті залишається Очаків.

Найчастіше за днями тижня тривоги лунали у понеділок, а за проміжками часу – з 12 ночі до 6 ранку.

За показником загальної тривалості повітряної тривоги Миколаївщина перебуває на 6 місці, Херсонська – на 7, а Одеська область – на 11.

Нагадаємо, 31 серпня росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів у Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень. А у ніч на 1 вересня війська Росії також атакували український аграрний сектор на Миколаївщині.