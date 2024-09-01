РФ вдарила ракетою по колоні зерновозів на Сумщині: загинув 23-річний водій
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- Юлія Бойченко
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11:37, 01 вересня, 2024
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В ніч проти 1 вересня російські військові завдали ракетного удару по колоні зерновозів в Сумській області.
В результаті чого загинув 23-річний водій, ще чотири людини отримали поранення, повідомляє прокуратура Сумської області.
Ворог обстріляв колону зерновозів, які знаходились на шляху Суми-Харків, поблизу села Верхня Сироватка Сумського району.
«Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, і ще чотири кермувальників поранені», — повідомляє прокуратура.
Внаслідок удару загорілася одна вантажівка, ще близько 20 – пошкоджені.
Наразі прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за частиною 2 статті 438 КК України.
Нагадаємо, у ніч на 1 вересня війська Росії атакували український аграрний сектор на Миколаївщині