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РФ вдарила ракетою по колоні зерновозів на Сумщині: загинув 23-річний водій

Розсипане зерно з Миколаївщини, фото «НикВести»Розсипане зерно з Миколаївщини, фото «НикВести»

В ніч проти 1 вересня російські військові завдали ракетного удару по колоні зерновозів в Сумській області.

В результаті чого загинув 23-річний водій, ще чотири людини отримали поранення, повідомляє прокуратура Сумської області.

Ворог обстріляв колону зерновозів, які знаходились на шляху Суми-Харків, поблизу села Верхня Сироватка Сумського району.

«Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, і ще чотири кермувальників поранені», — повідомляє прокуратура.

Внаслідок удару загорілася одна вантажівка, ще близько 20 – пошкоджені.

Наразі прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за частиною 2 статті 438 КК України.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня війська Росії атакували український аграрний сектор на Миколаївщині

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