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РФ вдарила «Шахедом» по складу з зерном на Миколаївщині

Росія вдарила по зерновій інфраструктурі Одещини, серпень 2023 року, фото: голова ОВА Олег КіперРосія вдарила по зерновій інфраструктурі Одещини, серпень 2023 року, фото: голова ОВА Олег Кіпер

У ніч на 1 вересня російські військові обстріляли з артилерії та ударними дронами Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївської області. 

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зокрема о 00:31 ворог обстріляв з артилерії Куцурубську громаду. Постраждалих немає

Водночас ворог спрямував «Шахед» по Галицинівській громаді. Внаслідок чого у селі Лимани виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна, яка була ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

У ніч на 1 вересня сили протиповітряної оборони також вели бойову роботу, одна її деталі Віталій Кім пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, впродовж 30 серпня російські війська здійснювали атаки на Миколаївщину за допомогою FPV-дронів і артилерії.

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