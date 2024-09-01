РФ вдарила «Шахедом» по складу з зерном на Миколаївщині
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
7:26, 01 вересня, 2024
-
У ніч на 1 вересня російські військові обстріляли з артилерії та ударними дронами Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївської області.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зокрема о 00:31 ворог обстріляв з артилерії Куцурубську громаду. Постраждалих немає
Водночас ворог спрямував «Шахед» по Галицинівській громаді. Внаслідок чого у селі Лимани виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна, яка була ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.
У ніч на 1 вересня сили протиповітряної оборони також вели бойову роботу, одна її деталі Віталій Кім пообіцяв повідомити згодом.
Нагадаємо, впродовж 30 серпня російські війська здійснювали атаки на Миколаївщину за допомогою FPV-дронів і артилерії.