Голова Фонду держмайна Віталій Коваль та в.о. директора МГЗ Олексій Медвідь, фото Віталія Коваля

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль відвідав нещодавно націоналізований Миколаївський глиноземний завод та заявив, що хоче відновити роботу підприємства та металургійну галузь загалом.

Про це Віталій Коваль написав у своєму фейсбуці.

Учора, 4 липня Віталій Коваль разом з головою ОВА Віталієм Кімом відвідали «Миколаївський глиноземний завод», який раніше належав підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці та входив до структури «РУСАЛ». Він зазначив, що завод знаходиться в гарному стані, а питання екологічної сфери «приділяється особлива увага». Судячи з усього, мається на увазі критичний стан шламових полів, про який раніше вказували «НикВести».

Миколаївський глиноземний завод зупинив виробництво у березні 2022 року, після початку повномасштабної війни та блокування рахунків підприємства.

«Наша основна мета – стабілізувати ситуацію, як всередині підприємства, так і навколо нього. Заслухав керівництво, ознайомився з проблемними питаннями. Особисто переконався, що завод в хорошому стані, адже усе технологічне обладнання збережене. Також особлива увага тут приділяється екологічній сфері. Разом створюємо умови, щоб відновити цю галузь у найкоротші терміни», - написав Віталій Коваль.

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Причал Миколаївського глиноземного заводу, фото Віталія Коваля

На сайті ФДМУ зазначається, що Фонд держмайна планує «якнайшвидше відновити роботу підприємства».

При цьому, не пояснюється, яким чином планується відновити роботу підприємства та металургійної галузі загалом. Миколаївський глиноземний завод — найбільше в Україні і одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії, яке спеціалізується на виготовлені глинозему, який є основною сировиною для виробництва алюмінію. Глинозем виготовляється з бокситів, питання доставки яких є ключовим у вирішенні проблеми відновлення виробничої діяльності на МГЗ. Раніше це відбувалось через портовий термінал, який належить підприємству, але на сьогодні судноплавство по Бузько-Дніпровському лиманському каналу (БДЛК) закрите через бойові дії, а тому незрозуміло, яким чином очільник Фонду держмайна планує поставляти сировину на МГЗ. І чи буде підприємство конкурентоздатним, якщо поставляти сировину залізницею або автотранспортом, хто буде постачати боксити — питання, на які поки немає відповіді.

Причал Миколаївського глиноземного заводу, фото Віталія Коваля Причал Миколаївського глиноземного заводу, фото Віталія Коваля

Команда Фонду держмайна та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на Миколаївському глиноземному заводі, фото Віталія Коваля

Як відомо, через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Попри націоналізацію, директором Миколаївського глиноземного заводу досі у реєстрах значиться російський менеджер Віктор Кожевніков, який залишив Миколаїв у перші місяці повномасштабної війни.

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) раніше заявляло, що не змогло взяти в управління Миколаївський глиноземний завод.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.