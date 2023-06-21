Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Відтепер рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств остаточне.

Про це розповіла директорка департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих, повідомляє «Суспільне».

Нагадаємо, що 16 лютого було прийнято рішення Вищого антикорупційного суду. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції.

Зі слів Інни Богатих, перегляд в апеляції тривав чотири місяці, і тільки 16 червня 2023 року Апеляційна палата ВАКС прийняла рішення, яким підтвердила стягнення 100 відсотків статутного капіталу Миколаївського глиноземного заводу.

— Також стягнені 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «Час ІТ», ТОВ «Охорона МГЗ», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», Миколаївського благодійного фонду «Центр соціальних програм» та інших підприємств України, — розповіла Інна Богатих.

Рішення суду Апеляційної інстанції є остаточним, в Україні воно не підлягає перегляду, набуло чинності у момент проголошення, каже директорка департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України. Станом на 20 червня держава Україна є власником 100 відсотків компаній, що конфісковані в дохід держави за рішенням суду.

— Після проголошення рішення суду воно направлене до Кабінету Міністрів, який приймає розпорядження щодо передачі активів в управління. Як правило, на сьогодні управителем визнається Фонд Державного майна. Він далі приймає управлінські рішення та звертається до реєстраційних органів, щоб змінити у державних реєстрах колишнього власника підсанкційної особи на власника держава Україна. Найближчим часом ми побачимо зміну власників навіть в реєстрах, — пояснила Інна Богатих.

Нагадаємо, що 30 січня 2023 в Офісі генпрокурора повідомили про арешт 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Мова йде про Миколаївськийглиноземний завод, який входить до холдингу російського олігарха Олега Дерипаски.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту - 1345,1 т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 756,6 т, оксид вуглецю - 316,7 т, метали та їх сполуки - 234,8 т.

Раніше повідомлялось, що Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз» стали найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році.

Нагадаємо, алюмінієвий гігант «РУСАЛ», яким володіє російський олігарх Олег Дерипаска, пов'язав призупинення виробництва на Миколаївському глиноземному заводі зі зниженням чистого прибутку у першому півріччі 2022 року.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) раніше заявляло, що не змогло взяти в управління Миколаївський глиноземний завод.

Нагадаємо також, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод, що належить російському олігарху Олегу Дерипасці, після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.