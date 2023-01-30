В Офисе генпрокурора сообщают об аресте 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Речь идет о Николаевском глиноземном заводе, который относится к холдингу российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщает пресс- служба ведомства.

Средства предприятия были на депозитном счете Гостаможслужбы.

Ранее по ходатайству прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования - 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.

На сегодняшний день общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд грн.

— В 2000 году украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС, говорится в сообщении ведомства.

В Офисе генпрокурора не называют фамилию олигарха, однако отмечают, что его холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия.

— Группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия, — добавили в ведомстве.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, диверсии, а также планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

Напомним, ранее Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов российского олигарха Олега Дерипаски.