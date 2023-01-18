Глава Николаевской ОВА Виталий Ким желает, чтобы Николаевский глиноземный завод, который принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске, после перехода в госсобственность производил сырье для производства алюминия в Европе.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

— Замечу, что это только мои мысли. Это предприятие может работать на изготовление продукции, которая будет перерабатываться на европейских заводах для производства алюминия, который нужен для промышленности Украины. Но есть много нюансов, кто должен этим заниматься, инвестировать деньги, чтобы изменить эту цепь поставок в том числе с сырьем. Где она будет браться? Потому что завод заточен под определенное сырье. Есть ограниченное количество заводов, которые могут работать с этим сырьем. Это вопрос экономики, который сейчас просчитывается и обсуждается, — отметил Виталий Ким.

Кроме того, актуален вопрос строительства в Украине завода, который бы перерабатывал сырье и изготавливал алюминий.

— Такие планы были предварительно, этот завод мог бы быть в Запорожье, что касается строительства такого завода в Николаеве, мы смотрели на этот вопрос, но это долго и нужно все равно начинать с взаимодействия с другими заводами, которые работают, чтобы сохранить рабочие места, которые есть в Николаевской области. Но на будущее этот вопрос также рассматривается, — добавил глава ОВА.

Виталий Ким также сообщил, что в Николаевской области арестовали все предприятия, владельцами которых являются граждане РФ. Пока этим занимаются правоохранители.

— Мы всех арестовали и даже аграрные предприятия. Их много предприятий, но со всеми работают правоохранительные органы, – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на Николаевском глиноземном заводе, принадлежащем российскому олигарху Олегу Дерипаске, планируется сохранить рабочие места. После перехода в государственную собственность предприятие может продолжить работать, но уже на интересы Украины.

Недавно Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства Олегу Дерипаске. Они включают и Николаевский глиноземный завод.

Как сообщалось, перед началом полномасштабной войны, в 2021 году, Николаевский глиноземный завод (МВЗ) экспортировал в Российскую Федерацию глинозем на общую сумму 624 миллиона долларов США.

Ранее Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) заявило, что не смогло взять в управление Николаевский глиноземный завод.