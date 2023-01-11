На Николаевском глиноземном заводе, принадлежащем российскому олигарху Олегу Дерипаске, планируется сохранить рабочие места. После перехода в государственную собственность предприятие продолжит работать, но уже на интересы Украины.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в медиацентре «Украина — Укринформ» 11 января, пишут «НикВести».

— Однозначно можно сказать, что он не будет работать на российский ВПК (военно-промышленный комплекс, – прим.). В любом случае, мы стараемся — моя инициатива — оставить рабочие места на этом заводе. Но, по процедуре, он переходит в государственную собственность и будет работать исключительно на интересы Украины. Процедура идет, сейчас комментировать рано, потому что есть юридические вопросы в процессе, — отметил Виталий Ким.

Напомним, Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске. Они включают и Николаевский глиноземный завод.

Как сообщалось, перед началом полномасштабной войны, в 2021 году, Николаевский глиноземный завод (МВЗ) экспортировал в Российскую Федерацию глинозем на общую сумму 624 миллиона долларов США.

Ранее Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) заявило, что не смогло взять в управление Николаевский глиноземный завод.

В свою очередь алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе со снижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.