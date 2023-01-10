Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске. Они включают и Николаевский глиноземный завод.

Об этом сообщает пресс- служба Минюста.

Как отметила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, в Дерипаску применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией.

— Из полученных ответов на запросы Минюста и согласно международным санкциям усматривается, что подсанкционное лицо является гражданином РФ, поддерживает путинский режим, поскольку привлечено к получению выгоды от правительства России и производству бронетехники, применяемой страной-агрессором в войне против Украины, — – сказала она.

Отмечается, что Олег Дерипаска, один из самых богатых российских олигархов, миллиардер и приближенный к президенту РФ, контролирует или владеет значительными долями групп компаний «Русал» (один из крупнейших мировых производителей алюминия), «Базовый элемент», «Эн+групп». Владеет военно-промышленной компанией, осуществляющей контроль над российскими предприятиями, производящими бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы РФ используют в войне против Украины.

В процессе установления оснований по запросам Минюста получена информация, что группа «Русал» поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, непосредственно осуществляющим разработку, производство и поставку для нужд вооруженных сил РФ военной техники, оружия и боеприпасов. При этом часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО «Николаевский глиноземный завод».

По данным Минюста, Олег Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО «Николаевский глиноземный завод», ООО «Глуховский карьер кварцитов», ЧАО «Хустский карьер», ЧАО «Жежелевский карьер» », ООО «Гуардон Украины», ООО «Компания «Алюминий Украины», ООО «Сервисный центр «Металлург», ООО «ВРЕМЯ ИТ», ООО «Охрана МГО», ООО «Центр учета Николаев», Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ », ООО «Запорожолюминторг», АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», нежилой недвижимостью, техникой и т.д.

Напомним, перед началом полномасштабной войны, в 2021 году, Николаевский глиноземный завод (МВЗ) экспортировал в Российскую Федерацию глинозем на общую сумму 624 миллиона долларов США.

Ранее Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) заявило, что не смогло взять в управление Николаевский глиноземный завод.

В свою очередь алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе со снижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.