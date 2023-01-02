Перед началом полномасштабной войны, в 2021 году, Николаевский глиноземный завод (НГЗ) экспортировал в Российскую Федерацию глинозем на общую сумму 624 миллиона долларов США.

Об этом говорится в региональном докладе о состоянии окружающей среды в Николаевской области в 2021 году, подготовленном управлением экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации и опубликованные в декабре 2022 года, пишут «НикВести».

При этом отмечается, что в 2021 году поставки МГЗ глинозема в РФ увеличились на 32%.

Основу экспорта промышленных товаров области составляет глинозем производства ООО «Николаевский глиноземный завод», поставки которого в Российскую Федерацию в денежном выражении увеличились на 32% и составили 624 млн дол. США», – говорится в документе.

Отмечается, что ООО «Николаевский глиноземный завод» образует наибольшее количество отходов ІV класса области. За 2021 год предприятие создало 2082,16 тыс. тонн красного шлама, из которых реализовано потребителям 30,66 тыс. тонн. По состоянию на 01.01.2022 на шламохранилищах накоплено 49,06 млн тонн красного шлама.

ООО «Николаевский глиноземный завод» является одним из самых больших загрязнителей атмосферного воздуха в области. В течение 2021 года предприятие выбросило в атмосферу 2672,7 тонн загрязняющих веществ, что на 140,9 тонн больше, чем в 2020 году. Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые предприятием 2021 года: соединения азота – 1345,1 т, вещества в виде суспендированных твердых частиц – 756,6 т, оксид углерода – 316,7 т, металлы и их соединения – 234,8 т.

Ранее сообщалось, что Николаевский глиноземный завод, Югцемент и Оператор газотранспортной системы Николаевгаз стали крупнейшими загрязнителями атмосферного воздуха в 2021 году.

Напомним, алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе со снижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) заявило, что не смогло взять в управление Николаевский глиноземный завод.