Наслідки атаки по Куцурубській громаді, фото: 123 бригада тероборони

В Миколаївській ОВА повідомили деталі вчорашніх обстрілів по Куцурубській громаді. Протягом дня росіяни атакували дронами-камікадзе типу FPV.

Про це йдеться в ранковому зведенні ОВА.

Зокрема у селі Дмитрівка обстрілами пошкоджено пожежний автомобіль, під час ліквідації вогню. Особовий склад не постраждав. Також ввечері внаслідок падіння FPV виникла пожежа сухої трави, яку ліквідовано вогнеборцями.

У селі Солончаки пошкоджено ангар, металеві ємності та вантажний автомобіль «ГАЗ» на території сільськогосподарського підприємства.

У селі Дніпровське постраждав приватний будинок. Інформації про постраждалих серед місцевих немає.

Обстріли Миколаївщини

Від початку повномасштабної віни окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

Водночас за увесь час повномасштабної війни обраний міський голова Очакова Сергій Бичков жодного разу публічно не звертався ні до громади, ні від її імені. Він також не озвучував жодної проблеми, не доповідав про результати роботи. Всю комунікацію міської влади Очакова з населенням замість мера веде його заступник — Олексій Васьков. Віталій Кім припускає, що мер Очакова не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.