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FPV-дрон росіян атакував будинок в селі на Миколаївщині: поранено подружжя пенсіонерів

Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Вдень 28 вересня російсько-окупаційні війська вдарили FPV–дроном по населеному пункту в Куцурубській громаді.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про постраждалих.

Серед поранених двоє людей, які перебували в будинку — 67-річний чоловік та 64-річна жінка. Їх госпіталізовано.

— Сьогодні росіяни знову вдарили FPV–дроном по житловому будинку в Куцурубській громаді. Поранено подружжя пенсіонерів — мешканці будинку. Обох госпіталізовано. 67-ий чоловік у важкому стані, 64-на жінка — середньої тяжкості. Надається вся необхідна медична допомога, — написав голова ОВА.

Нагадаємо, протягом 27 вересня росіяни 15 разів атакували Куцурубську громаду дронами типу FPV. 

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