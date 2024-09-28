Доба на Миколаївщині: росіяни обстрілювали громади КАБами та FPV-дронами

В пʼятницю, 27 вересня, російська армія обстрілювала територію Миколаївської області FPV-дронами та вдарили керованою авіаційною бомбою.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Крім того, у ранковому зведенні повідомляється також, що вчора, 27 вересня о 06:00 ворог завдав удару по району, попередньо — КАБ.

Також ворог протягом дня 15 разів атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV.

Про постраждалих не повідомляється.

У ніч на 28 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу «Shahed 131/136».