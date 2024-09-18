Фермерство у Баштанському районі, ілюстративне фото «МикВісті»

Вночі 18 вересня російська армія атакувала Миколаївську область ударними БпЛА та вдарила крилатою ракетою Х-59.

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Удар по Баштанському району стався о 03:45 ракетою, ймовірно типу Х-59. Внаслідок падіння уламків ракети виникла пожежа сухої трави на території сільськогосподарського підприємства, яку рятувальники оперативно загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено сільськогосподарську техніку та зруйновано паркан. Постраждалих на місці немає.

Також уночі протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири ворожі дрони типу Shahed 131/136.

До цього 17 вересня ворог кілька разів атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Атаки сталися о 07:30, 07:45, 16:06, 16:26 та 18:20. Постраждалих серед мирного населення немає.

Нагадаємо, на Миколаївщині за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 7 російських безпілотників.