У Миколаївській області під час нічної атаки сили ППО збили 7 «Шахедів»
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- Даріна Мельничук
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9:40, 17 вересня, 2024
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На Миколаївщині за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 7 російських безпілотників.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що в ніч на 17 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу Shahed 131/136.
Також уночі росіяни знову обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, російські війська минулої доби, 16 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 2 людини загинули, з них — 1 дитина, ще 3 — дістали поранення.