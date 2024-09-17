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У Миколаївській області під час нічної атаки сили ППО збили 7 «Шахедів»

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 7 російських безпілотників.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що в ніч на 17 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу Shahed 131/136.

Також уночі росіяни знову обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 16 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 2 людини загинули, з них — 1 дитина, ще 3 — дістали поранення.

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