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Російська армія атакувала Херсонщину: дві людини загинули, серед них — одна дитина

Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фотоОбстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 16 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 2 людини загинули, з них — 1 дитина, ще 3 — дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Зміївка, Олександрівка, Новоолександрівка, Українка, Шевченківка, Садове, Придніпровське та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в  в заклад культури та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили пошкодили складське приміщення та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Сили протиповітряної оборони під час нічної дронової атаки над Херсонською областю знищили 4 дрони Shahed-131/136.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вночі 16 вересня запустили по території України ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Один з них ППО знищила на Миколаївщині.

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