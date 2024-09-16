ЗСУ збивають ворожні дрони, ілюстративне фото: MinistryofDefence.UA

Російсько-окупаційні війська вночі 16 вересня запустили по території України ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Один з них ППО знищила на Миколаївщині.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Також у зведенні повідомляється про стан поранених, які постраждали від атаки FPV-дронами по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка було пошкоджено легковий автомобіль та мікроавтобус. Поранення зазнали двоє людей. 62-річному чоловікові допомогу надано на місці, від госпіталізації відмовився, 58-річного чоловіка госпіталізовано — наразі стан стабільний.

Також росіяни здійснили артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на неділю 15 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю три російських БпЛА типу Shahed 131/136.